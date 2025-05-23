Молдова сменила газового монополиста, "урезав" компанию, зависимую от "Газпрома"

Госкомпания Energocom в течение трех лет будет основным поставщиком газа потребителям Молдовы – она заменит зависимую от российского "Газпрома" компанию Moldovagaz.

Такое решение принял Совет правления Национального агентства регулирования в энергетике (НАРЭ) на заседании 23 мая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Как рассказали в НАРЭ, такое решение приняли "учитывая риск того, что Moldovagaz больше не сможет выполнять обязательства по предоставлению государственных услуг после 31 июля 2025 года из-за несоблюдения требования законодательства по разделению деятельности по поставке и транспортировке природного газа".

Как заявили в Energocom, решение НАРЭ означает, что с 1 августа граждане будут получать и оплачивать услуги по поставке газа Energocom. Госкомпания примет у Moldovagaz базу договоров с конечными потребителями. Еще в течение года Moldovagaz будет предоставлять услуги по работе с клиентами, пока Energocom не завершит все процедуры по развитию своей службы.

"Компанию Energocom выбрали на основании следующих критериев: она осуществляет деятельность на рынке природного газа в Молдове, у нее – один из самых высоких оборотов в секторе (более 7 млрд леев в 2024 году), функционально и юридически компания отделена от любой другой деятельности, не связанной с торговлей и поставкой природного газа, у нее есть источники для поставки необходимого объема газа", – рассказали в НАРЭ.

Решение НАРЭ прокомментировал и врио главы Moldovagaz Вадим Чебан. Он заверил, что это решение "не скажется на функциональности Moldovagaz и той социальной ответственности, которую несет руководство компании перед коллективом".

"В настоящее время перед предприятием продолжает стоять задача обеспечения бесперебойной подачи природного газа конечным потребителям, а также выработки решений преодоления сложившейся ситуации. Необходимо подчеркнуть, что решение регулятора было доведено до сведения акционеров компании. О дальнейших действиях и решениях буду своевременно информировать", – заявил Вадим Чебан.

Молдова ранее покупала российский природный газ. Но в конце 2021 года "Газпром" и его молдавская дочерняя компания Moldovagaz заявили, что накопились сотни миллионов долларов долга, который необходимо погасить для обеспечения дальнейших стабильных поставок.

В 2022 году "Газпром" оценивал долг в 709 миллионов долларов, хотя эта сумма могла увеличиться с учетом процентов.

Президент Молдовы Майя Санду заявляла на публичной встрече, что аудит опроверг эти утверждения, хотя из ее комментариев не было понятно, существует ли меньший долг.

Moldovagaz– это российско-молдавская газотранспортная компания, государственный концерн, крупнейшая компания энергетической отрасли в стране. Является дочерней компанией "Газпрома".

Акционеры компании: "Газпром" (Россия) – 50 %, правительство Молдовы – 35,33 %, администрация непризнанного Приднестровья – 13,44 %.

Подробно об особенностях положения Молдовы в энергетике и вымышленном Россией "долге" перед „Газпромом" смотрите в видеоблоге-интервью "ЕвроПравды", или читайте его текстовую версию: "В 2025 мы отключим „независимость" Приднестровья за неуплату. Если Москва не сделает это раньше"