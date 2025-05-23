Politico: німецька фірма постачала Росії заборонені технології після введення санкцій

Німецька технологічна компанія змогла експортувати до Росії технології, що підпадають під обмеження, навіть після того, як Європейський Союз ввів новий раунд санкцій проти режиму Владіміра Путіна за вторгнення в Україну.

Відповідну інформацію виявило розслідування видання Politico.

Компанія Kontron, яка працює в ЄС, Великій Британії та Америці, використовувала свою словенську дочірню компанію для експорту телекомунікаційних технологій на суму понад 3,5 млн євро до свого російського підрозділу наприкінці 2023 року.

Це відбулося попри кілька хвиль санкцій ЄС, що набули чинності в 2023 році, включаючи 11-й раунд у червні того ж року, спрямований на обмеження експорту передових технологій та технологій подвійного призначення до Росії.

Дані про експорт, перевірені Politico, показують, що з липня по листопад 2023 року, через кілька місяців після введення санкцій у червні, словенська дочірня компанія Kontron, Kontron d.o.o, відправила 11 партій товарів до своєї російської дочірньої компанії Iskra Technologies.

Серед експортованих технологій був продукт подвійного призначення, який може контролювати та перехоплювати трафік зв'язку, відомий як SI3000.

Компанія заявила, що поставки, які включали високотехнологічні товари та товари подвійного призначення, заборонені санкціями ЄС після вторгнення Росії в Україну, були існуючими замовленнями, дозволеними завдяки експортним ліцензіям, наданим їй урядом Словенії. Вона заявила, що припинила всі нові поставки після нової хвилі санкцій у червні 2023 року.

Ця справа викликала нові питання щодо здатності Росії отримати доступ до важливих технологій навіть в умовах обмежень і спонукала до закликів посилити режим глобальних санкцій.

Компанія Kontron заявила, що "значно" скоротила свої інвестиції в Росії після вторгнення в Україну, зменшивши кількість своїх співробітників з майже 600 до 240.

Однак Kontron зберігає присутність на російському ринку через свою дочірню компанію Iskra Technologies.

Iskra Technologies сама потрапила під санкції ЄС у грудні 2024 року, і Kontron зберігає повний контроль над цією санкціонованою організацією.

Раніше повідомлялося, що у Польщі троє осіб опинилися за ґратами у зв’язку з ігноруванням санкцій ЄС, запроваджених проти Росії і Білорусі.

У березні стало відомо, що німецький суд вирішив розпочати кримінальне провадження проти двох колишніх керівників німецького машинобудівного гіганта Siemens, яких звинувачують у порушенні санкцій через сприяння експорту газових турбін до окупованого Росією Криму.