Північна Македонія хоче розмов з Болгарією на саміті НАТО, щоб розблокувати шлях в ЄС

Північна Македонія хоче обговорити з Болгарією питання, які блокують її шлях до членства в Європейському союзі під час саміту НАТО наступного місяця, і сподівається, що високопосадовці ЄС і НАТО також зможуть бути присутніми на цій зустрічі.

Про це заявив у п'ятницю македонський премʼєр Християн Міцкоскі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Член НАТО, Північна Македонія стала кандидатом на вступ до ЄС у 2005 році і відкрила переговори про членство в 2022 році, але переговори зайшли в глухий кут через заперечення з боку сусідньої Болгарії щодо історії та мови.

Болгарія хоче, щоб Північна Македонія визнала болгарську меншину у своїй конституції, що націоналістичний уряд Міцкоскі відмовився зробити.

"Ми готові до переговорів, до двосторонніх переговорів на рівні партнерських відносин в рамках альянсу НАТО", – заявив Міцкоскі на пресконференції в столиці Скоп'є, яку він провів разом з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас.

"З усіма, хто хоче допомогти, ми готові говорити", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи погодиться його уряд на зовнішнє посередництво в цьому питанні.

Каллас, яка прибула до Північної Македонії в рамках свого візиту до регіону Західних Балкан, похвалила її господарів за те, що вони дотримуються спільної європейської політики безпеки і зовнішньої політики і роблять внесок у регіональну безпеку в складі миротворчих сил ЄС EUFOR в Боснії і Герцеговині.

"Моє сьогоднішнє послання полягає в тому, щоб залишатися на цьому курсі і зробити наступні кроки, необхідні для відкриття переговорів", – сказала Каллас.

Міцкоскі зазначив, що ідея двосторонньої зустрічі з Болгарією під час саміту в Гаазі обговорювалася і була узгоджена з Каллас, але він не знає, чи прийме Софія цю пропозицію.

"Ми готові сісти і поговорити з будь-ким, щоб прийняти певне посередництво. Ми хочемо рішення, але рішення, яке буде гідним і довготривалим. Ми втомилися від безперервних блокувань, які посилаються на двосторонні питання", – сказав македонський прем'єр.

Раніше президент Європейської Ради Антоніу Кошта закликав Північну Македонію змінити конституцію на вимогу Болгарії.