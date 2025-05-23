Северная Македония хочет разговоров с Болгарией на саммите НАТО, чтобы разблокировать путь в ЕС

Северная Македония хочет обсудить с Болгарией вопросы, которые блокируют ее путь к членству в Европейском союзе во время саммита НАТО в следующем месяце, и надеется, что высокопоставленные чиновники ЕС и НАТО также смогут присутствовать на этой встрече.

Об этом заявил в пятницу македонский премьер Христиан Мицкоски, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Член НАТО, Северная Македония стала кандидатом на вступление в ЕС в 2005 году и открыла переговоры о членстве в 2022 году, но переговоры зашли в тупик из-за возражений со стороны соседней Болгарии относительно истории и языка.

Болгария хочет, чтобы Северная Македония признала болгарское меньшинство в своей конституции, что националистическое правительство Мицкоски отказалось сделать.

"Мы готовы к переговорам, к двусторонним переговорам на уровне партнерских отношений в рамках альянса НАТО", – заявил Мицкоски на пресс-конференции в столице Скопье, которую он провел вместе с главным дипломатом ЕС Каей Каллас.

"Со всеми, кто хочет помочь, мы готовы говорить", – сказал он, отвечая на вопрос, согласится ли его правительство на внешнее посредничество в этом вопросе.

Каллас, прибывшая в Северную Македонию в рамках своего визита в регион Западных Балкан, похвалила ее хозяев за то, что они придерживаются общей европейской политики безопасности и внешней политики и вносят вклад в региональную безопасность в составе миротворческих сил ЕС EUFOR в Боснии и Герцеговине.

"Мое сегодняшнее послание заключается в том, чтобы оставаться на этом курсе и предпринять следующие шаги, необходимые для открытия переговоров", – сказала Каллас.

Мицкоски отметил, что идея двусторонней встречи с Болгарией во время саммита в Гааге обсуждалась и была согласована с Каллас, но он не знает, примет ли София это предложение.

"Мы готовы сесть и поговорить с кем-либо, чтобы принять определенное посредничество. Мы хотим решения, но решения, которое будет достойным и долговременным. Мы устали от непрерывных блокировок, которые ссылаются на двусторонние вопросы", – сказал македонский премьер.

Ранее президент Европейского Совета Антониу Кошта призвал Северную Македонию изменить конституцию по требованию Болгарии.