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Сибіга після нічної атаки РФ: світ має тиском вимагати від Росії припинити вбивства

Новини — Неділя, 25 травня 2025, 09:09 — Христина Бондарєва

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після чергової масованої повітряної атаки РФ на українські міста в ніч проти неділі закликав міжнародну спільноту активізувати тиск на Росію, аби змусити її негайно погодитись на припинення вогню.

Сибіга опублікував заяву у неділю вранці в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, це був один із наймасштабніших повітряних нападів за останні тижні – протягом ночі Росія випустила сотні безпілотників, крилатих і балістичних ракет. Унаслідок атак є загиблі й поранені, серед яких щонайменше троє дітей.

"Коли весь світ закликає припинити вбивства, Путін наказує завдати ще більше ударів, атак і вбивств дітей", – наголосив глава МЗС. 

Він підкреслив: це ще раз підкреслює необхідність повного, беззастережного і тривалого припинення вогню для будь-яких значущих мирних зусиль. 

"Світ повинен тиснути на Росію, щоб вона погодилася на це і негайно припинила вбивства", – заявив міністр.

 У ДСНС повідомили, що унаслідок нічної масованої ворожої атаки у Житомирській області загинули 3 дитини.

Як повідомлялось, у ніч на 25 травня Польща піднімала винищувачі через масовану ракетну атаку Російської Федерації по території України.

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Сибіга Війна з РФ МЗС
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