Сибіга після нічної атаки РФ: світ має тиском вимагати від Росії припинити вбивства

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після чергової масованої повітряної атаки РФ на українські міста в ніч проти неділі закликав міжнародну спільноту активізувати тиск на Росію, аби змусити її негайно погодитись на припинення вогню.

Сибіга опублікував заяву у неділю вранці в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, це був один із наймасштабніших повітряних нападів за останні тижні – протягом ночі Росія випустила сотні безпілотників, крилатих і балістичних ракет. Унаслідок атак є загиблі й поранені, серед яких щонайменше троє дітей.

"Коли весь світ закликає припинити вбивства, Путін наказує завдати ще більше ударів, атак і вбивств дітей", – наголосив глава МЗС.

Він підкреслив: це ще раз підкреслює необхідність повного, беззастережного і тривалого припинення вогню для будь-яких значущих мирних зусиль.

"Світ повинен тиснути на Росію, щоб вона погодилася на це і негайно припинила вбивства", – заявив міністр.

У ДСНС повідомили, що унаслідок нічної масованої ворожої атаки у Житомирській області загинули 3 дитини.

Як повідомлялось, у ніч на 25 травня Польща піднімала винищувачі через масовану ракетну атаку Російської Федерації по території України.