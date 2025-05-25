Сибига после ночной атаки РФ: мир должен давлением требовать от России прекратить убийства

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после очередной массированной воздушной атаки РФ на украинские города в ночь на воскресенье призвал международное сообщество активизировать давление на Россию, чтобы заставить ее немедленно согласиться на прекращение огня.

Сибига опубликовал заявление в воскресенье утром в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, это было одно из самых масштабных воздушных нападений за последние недели – в течение ночи Россия выпустила сотни беспилотников, крылатых и баллистических ракет. В результате атак есть погибшие и раненые, среди которых как минимум трое детей.

"Когда весь мир призывает прекратить убийства, Путин приказывает нанести еще больше ударов, атак и убийств детей", – подчеркнул глава МИД.

Он подчеркнул: это еще раз подчеркивает необходимость полного, безоговорочного и длительного прекращения огня для любых значимых мирных усилий.

"Мир должен давить на Россию, чтобы она согласилась на это и немедленно прекратила убийства", – заявил министр.

В ГСЧС сообщили, что в результате ночной массированной вражеской атаки в Житомирской области погибли 3 ребенка.

Как сообщалось, в ночь на 25 мая Польша поднимала истребители из-за массированной ракетной атаки Российской Федерации по территории Украины.