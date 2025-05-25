Глава МЗС Туреччини їде в Росію обговорювати війну в Україні

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у понеділок і вівторок має відвідати Росію, щоб обговорити ситуацію в Україні.

Про це повідомило в суботу державне інформаційне агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

Поїздка відбудеться після того, як на початку цього місяця представники Росії та України зустрілися в Стамбулі для переговорів про можливе припинення вогню.

Зустріч не привела до суттєвого прогресу, але було досягнуто домовленості про великий обмін військовополоненими. Обмін розпочався в п'ятницю.

Очікується, що під час візиту Фідан зустрінеться з лідером Росії Владіміром Путіним і міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим.

Фідан планує наголосити на прихильності Туреччини до досягнення справедливого і тривалого миру в російсько-українській війні/

Фідан ще раз підтвердить, що Туреччина готова виконати свою роль посередника в переговорах, але також він обговорить інші регіональні та міжнародні питання, включаючи Сирію, Газу та Південний Кавказ.

Фідан також зустрінеться з іншими високопосадовцями Росії, зокрема, з помічником Путіна Владіміром Мединським, який очолював делегацію РФ на переговорах у Стамбулі.

Нагадаємо, домовленість про великий обмін військовополоненими стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі української та російської делегацій у Туреччині, яка відбулася 16 травня вперше за більш ніж три роки.

За даними ЗМІ, росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також висунули низку завідомо неприйнятних умов Україні.