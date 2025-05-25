Глава МИД Турции едет в Россию обсуждать войну в Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в понедельник и вторник должен посетить Россию, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

Об этом сообщило в субботу государственное информационное агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Поездка состоится после того, как в начале этого месяца представители России и Украины встретились в Стамбуле для переговоров о возможном прекращении огня.

Встреча не привела к существенному прогрессу, но была достигнута договоренность о крупном обмене военнопленными. Обмен начался в пятницу.

Ожидается, что во время визита Фидан встретится с лидером России Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Фидан планирует подчеркнуть приверженность Турции достижению справедливого и прочного мира в российско-украинской войне.

Фидан еще раз подтвердит, что Турция готова выполнить свою роль посредника в переговорах, но также обсудит другие региональные и международные вопросы, включая Сирию, Газу и Южный Кавказ.

Фидан также встретится с другими высокопоставленными чиновниками России, в частности, с помощником Путина Владимиром Мединским, который возглавлял делегацию РФ на переговорах в Стамбуле.

Напомним, договоренность о крупном обмене военнопленными стала едва ли не единственным реальным результатом встречи украинской и российской делегаций в Турции, которая состоялась 16 мая впервые за более чем три года.

По данным СМИ, россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также выдвинули ряд заведомо неприемлемых условий для Украины.