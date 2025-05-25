В Варшаве запретили носить оружие в день крупных акций кандидатов в президенты

В связи с запланированными на воскресенье маршами кандидатов в президенты в этот день в Варшаве будет запрещено носить оружие или перемещать его в разряженном состоянии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Согласно ранее объявленным планам, в "Большом марше патриотов" примут участие кандидат от "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский, а также премьер-министр Дональд Туск и вице-премьер-министр Владислав Косиняк-Камыш.

Кандидат, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС" Кароль Навроцкий, организует свой "Великий марш за Польшу". Оба марша начнутся в полдень по местному времени.

Запрет на ношение оружия вступил в силу на основании постановления Министерства внутренних дел.

"Введение запрета на ношение и перемещение оружия в отношении лиц, имеющих его на законных основаниях, носит превентивный характер, а его целью является устранение возможности возникновения ситуации, нарушающей надлежащую атмосферу запланированных мероприятий, например, в результате потери оружия его владельцем или силового его изъятия другими лицами", – пояснили в министерстве.

Ожидается, что собрание кандидатов в президенты мобилизует около 100 тысяч человек.

В первом туре президентских выборов 18 мая мэр Варшавы Рафал Тшасковский набрал 31,36%, а директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий – 29,54%.

Второй тур выборов, в котором сойдутся Тшасковский и Навроцкий, состоится 1 июня. Накануне второго тура оба кандидата имеют равную поддержку.

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