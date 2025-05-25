Посольство России в Швеции жалуется на новое "нападение" с помощью дрона
Посольство России в Швеции 25 мая опубликовало заявление, в котором пожаловалось на новое „нападение" на него с использованием дрона.
Заявление посольства было опубликовано в его соцсетях, в частности в Facebook, пишет "Европейская правда".
В российской дипмиссии заявили, что в ночь на 25 мая посольство "подверглось очередному нападению с использованием дрона".
Беспилотник пролетел над территорией посольства и сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом.
"Особый цинизм инциденту придает то, что операторами дрона была использована стеклянная емкость, которая при сбрасывании с высоты способна нанести тяжелые увечья людям", – сетуют в посольстве РФ.
В то же время там жалуются, что подобные нападения регулярно продолжаются уже больше года.
Посольство РФ неоднократно обращалось к шведской полиции и МИД Швеции с призывами прекратить подобные атаки, но, мол, безрезультатно.
"Это наглядно свидетельствует об игнорировании Стокгольмом основополагающих норм международного права. Ответственность за все возможные последствия таких инцидентов будет лежать на шведских властях", – заявили в посольстве России.
Зимой в посольстве России в Швеции утверждали, что украинец якобы пытался протаранить ворота учреждения легковым автомобилем.