Посольство России в Швеции жалуется на новое "нападение" с помощью дрона

Посольство России в Швеции 25 мая опубликовало заявление, в котором пожаловалось на новое „нападение" на него с использованием дрона.

Заявление посольства было опубликовано в его соцсетях, в частности в Facebook, пишет "Европейская правда".

В российской дипмиссии заявили, что в ночь на 25 мая посольство "подверглось очередному нападению с использованием дрона".

Беспилотник пролетел над территорией посольства и сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом.

"Особый цинизм инциденту придает то, что операторами дрона была использована стеклянная емкость, которая при сбрасывании с высоты способна нанести тяжелые увечья людям", – сетуют в посольстве РФ.

В то же время там жалуются, что подобные нападения регулярно продолжаются уже больше года.

Посольство РФ неоднократно обращалось к шведской полиции и МИД Швеции с призывами прекратить подобные атаки, но, мол, безрезультатно.

"Это наглядно свидетельствует об игнорировании Стокгольмом основополагающих норм международного права. Ответственность за все возможные последствия таких инцидентов будет лежать на шведских властях", – заявили в посольстве России.

Зимой в посольстве России в Швеции утверждали, что украинец якобы пытался протаранить ворота учреждения легковым автомобилем.