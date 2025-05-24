У Фінляндії прокоментували зростання активності РФ у Балтійському морі

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен заявив, що активність Росії в Балтійському морі явно зросла, що підвищує напруженість у регіоні.

Про це він сказав у коментарі Yle, передає "Європейська правда".

Хякканен заявив, що військова присутність Росії у Балтійському морі – це не новина.

"Але новим є те, що Росія охороняє танкери свого "тіньового флоту" у вузькій частині Фінської затоки. Відбуваються військові супроводи і присутність збройних сил. Це цілком новий розвиток подій", – сказав міністр.

За словами Хякканена, ситуація з безпекою Фінляндії є стабільною. До того ж, країна має тісні зв’язки з союзниками по НАТО та адміністрацією американського президента Дональда Трампа.

"Я не бачу безпосередньої загрози для Фінляндії. Але Росія нарощує військові потужності та є агресивним і небезпечним сусідом для всієї Європи – це очевидно. Люди можуть бути спокійними – попри зміни з боку Росії, вона просто стала трохи небезпечнішим сусідом", – додав він.

Напередодні стало відомо, що Фінляндія проводить розслідування у звʼязку з можливим порушенням її повітряного простору двома військовими літаками Росії.

Також писали, що минулого тижня винищувачі, які виконують місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, чотири рази піднімалися в повітря для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушили правила польотів.