МИД Финляндии вызвал посла РФ из-за нарушения воздушного пространства

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России для объяснений в связи с нарушением воздушного пространства российскими самолетами 23 мая.

Информацию об этом Yle подтвердили в отделе коммуникаций МИД, передает "Европейская правда".

Два российских военных самолета подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии возле Порвоо. Министр обороны Антти Хяккянен прокомментировал тогда, что подозрение в нарушении территориальной целостности рассматривается серьезно.

В Россию будет направлен запрос о разъяснении по этому поводу.

Береговая охрана Финского залива начала предварительное расследование инцидента.

Хякканен также заявил, что активность России в Балтийском море явно возросла, что повышает напряженность в регионе.

На прошлой неделе польские истребители перехватили российский бомбардировщик Су-24 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.