Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль считает, что последние массированные воздушные удары РФ по Украине являются также оскорблением американского президента Дональда Трампа.

Об этом он сказал в эфире программы ARD "Репортаж из Берлина", передает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.

"Путин топчет права человека, что также является оскорблением для президента США Дональда Трампа", – заявил Вадефуль.

По его словам, Трамп очень старательно пытался посадить Путина за стол переговоров – "и вот такая реакция".

Вадефуль продолжил, что это свидетельствует о том, что Путин не хочет мира: "Он хочет продолжать войну, и мы не можем ему этого позволить". Поэтому готовятся дальнейшие санкции, которые будут приняты в европейских рамках.

"Будет четкая реакция со стороны Запада, и я думаю, что также со стороны Соединенных Штатов Америки", – отметил он.

Вадефуль подчеркнул: "Мы все должны реагировать решительно". Международное сообщество, политический Запад не может с этим мириться. США, как и европейцы, в состоянии ответить решительно, отметил он.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, осуждая последние российские обстрелы Украины, заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

Он также заявил, что Владимир Путин "просто сошел с ума" обстреливать украинские города просто "в середине переговоров".