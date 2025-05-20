Президент Литви закликав інші країни долучитися до позову проти Білорусі у суд ООН

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країни регіону можуть приєднатися до позову, який його країна подала проти Білорусі до Міжнародного суду ООН у Гаазі через спровоковану міграційну кризу.

Заяву литовського президента наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Науседа, коментуючи подання позову, наголосив, що дії режиму Александра Лукашенка порушують міжнародне право.

"Я вважаю, що завжди є можливість приєднання наших партнерів на більш пізньому етапі. Те, що ми проявили лідерство – це дуже добре. Ми цим показали, що нам неприйнятно те, що відбувається в сусідніх державах", – зазначив він.

За словами Науседи, нелегальна міграція – це не минуле явище.

"Це відбувається знову, знову загострюється, знову створює напруженість біля нашого кордону. І тільки наївна людина не зрозуміє, що це робиться свідомо – з метою ескалації, дестабілізації ситуації і створення додаткових проблем як для наших країн, так і для всього Європейського Союзу", – сказав президент Литви.

Він додав, що після міграційної кризи 2021 року ЄС став більш стійким.

"Нам вдалося привернути увагу Євросоюзу до проблеми безпеки зовнішніх кордонів, і це відображено в останніх документах Європейської ради: країнам, що межують із державами-агресорами – Білоруссю та Росією, – має бути приділена додаткова увага та надано додаткове фінансування для забезпечення спільної безпеки зовнішніх кордонів ЄС", – резюмував Науседа.

Напередодні стало відомо, що Литва подала позов до Міжнародного суду ООН у Гаазі проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка через міграційну кризу.

З початку 2025 року в Литву не пропустили 628 нелегальних мігрантів. Торік зафіксовано понад тисячу спроб перетнути кордон з Білорусі в недозволених місцях.

6 травня група мігрантів закидала литовських прикордонників камінням і палицями після того, як їх не пропустили з території Білорусі.