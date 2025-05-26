Литва требует взыскать с Беларуси 200 млн евро за организацию миграционного кризиса

Литва, которая подала на Беларусь в Международный суд ООН (МС), требует компенсации ущерба в размере более 200 млн евро за миграционный кризис, спровоцированный режимом.

Об этом сообщило Министерство юстиции Литвы, передает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По данным министерства, это дело также может иметь значение в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) при рассмотрении споров между мигрантами и Литвой.

"В иске Литовской Республики заявлено, что государство требует репараций, а (...) по предварительным подсчетам, убытки оцениваются более чем в 200 млн евро, потраченных исключительно на управление кризисом в системе внутренних дел. Расчеты будут уточняться", – говорится в комментарии Министерства юстиции.

В иске в Гаагский суд Литва указывает, что эти убытки в 2021-2023 годах возникли в результате действий Беларуси, которые требовали вынужденных инвестиций в строительство физического барьера, усиление систем наблюдения на границе, размещение персонала в количестве, превышающем все предыдущие показатели.

Как отметило министерство, МС рассматривает межгосударственные споры и решает вопросы ответственности одного государства перед другим за нарушение международного права.

Однако, по словам министерства, процесс в МС в общем смысле не является изолированным от других и может повлиять на оценку предмета спора по делам о мигрантах, которые рассматриваются в Страсбургском суде.

"Он может повлиять на другие процессы или даже иметь прецедентное значение в вопросах, которые в других делах будут связаны с ответственностью государства, например, при оценке причинно-следственной связи соответствующих событий и их последствий", – отметило Министерство юстиции.

Прецедентная связь правовых процессов означает, что установленные в другом деле факты или толкование норм права имеют юридическое значение при принятии решения по рассматриваемому делу.

По данным министерства, сейчас в ЕСПЧ рассматривают семь индивидуальных дел против Литвы, касающихся прав мигрантов.

В ответ на наплыв мигрантов Литва с лета 2021 года начала разворачивать незаконных мигрантов, приказывая им возвращаться в Беларусь. Эта практика продолжается до сих пор.

Польша рассматривает возможность присоединиться к иску.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны региона могут присоединиться к иску, который его страна подала против Беларуси в Международный суд ООН в Гааге из-за спровоцированного миграционного кризиса.