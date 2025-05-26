Афинские таксисты проведут двухсуточную забастовку

Профсоюз таксистов Аттики (SATA) объявил 48-часовую забастовку в Афинах, которая начнется в 6 утра в среду и завершится в 6 утра в пятницу в знак протеста против регуляторных и экономических проблем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Профсоюз раскритиковал заместителя министра транспорта Греции Константиноса Киранакиса за отказ участвовать в переговорах по существу, ссылаясь на нерешенные жалобы, связанные с приложениями для заказа поездок, и отсутствие четкой правовой базы, регулирующей частный прокат автомобилей.

SATA утверждает, что некоторые мобильные платформы, которыми пользуются как лицензированные такси, так и частные транспортные средства с водителями, работают вне налоговой системы, перекладывая финансовое бремя на лицензированных профессионалов и выводя доходы за границу.

Профсоюз требует четкого правового разграничения между лицензированными службами такси, которым разрешено осуществлять городские перевозки "точка-точка", и частными транспортными средствами, которые, по его мнению, должны ограничиваться услугами аренды с водителем на определенное время.

Другие требования включают надлежащее внедрение цифровой платформы для управления контрактами частного найма, создание национального реестра аренды с водителем, усиление контроля за нелицензированными операторами и корректировку тарифов в соответствии с недавним повышением минимальной заработной платы.

"Наша борьба также направлена против инфляции и роста стоимости жизни, которые подрывают наши доходы", – говорится в заявлении SATA.

Напомним, неделю назад из-за забастовки профсоюза финская авиакомпания Finnair в последний момент отменила более сотни рейсов, запланированных на 19 мая.

А 1 мая сотни работников Организации Объединенных Наций провели акцию протеста возле европейской штаб-квартиры ООН в Женеве, выражая возмущение сокращениями рабочих мест, вызванными масштабным урезанием гуманитарной помощи со стороны президента США Дональда Трампа и других доноров.