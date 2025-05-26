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Французькі аграрії з’їхались тракторами у Париж

Новини — Понеділок, 26 травня 2025, 13:02 — Марія Ємець

Французькі фермери розпочали анонсований протест у столиці та деяких інших містах країни, спричинивши перебої з рухом на дорогах. 

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У понеділок, 26 травня французькі аграрії вирушили своїми тракторами до Парижа, щоб протестувати під стінами парламенту. Учасники заявляють, що акція буде не одноденною.

Перші сільськогосподарські машини приїхали під стіни Національної асамблеї вже о 8 ранку, загалом там чекають до 200 тракторів. Через акцію порушився рух на трасі N118 під Парижем, водіїв спрямовують в об’їзд. 

Протести проходять і в багатьох інших містах країни. 

Причиною акцій став розгляд закону, анонсованого як проєкт для дерегуляції сільськогосподарської галузі і вже схваленого Сенатом. Проте у профспілці FNSEA заявляють, що з тексту прибрали багато положень, які мали призвести до позитивних змін. 

Водночас біля аеропортів Парижа та у Марселі влаштували протест таксисти зі своїми вимогами, через що також очікують проблеми з рухом. 

Минулого тижня протестували польські фермери – на знак протесту вони проїхали тракторами центром Щецина.

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Франція Протести
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