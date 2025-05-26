Французькі аграрії з’їхались тракторами у Париж

Французькі фермери розпочали анонсований протест у столиці та деяких інших містах країни, спричинивши перебої з рухом на дорогах.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У понеділок, 26 травня французькі аграрії вирушили своїми тракторами до Парижа, щоб протестувати під стінами парламенту. Учасники заявляють, що акція буде не одноденною.

#loicontraintes 🚨 mobilisations syndicales partout en Île-de-France. Mobilisations pour lever les entraves qui pèsent sur le métier d’agriculteurs pic.twitter.com/nGBpXcK4M4 – FDSEA Ile-de-France (@FDSEAIDF) May 26, 2025

Перші сільськогосподарські машини приїхали під стіни Національної асамблеї вже о 8 ранку, загалом там чекають до 200 тракторів. Через акцію порушився рух на трасі N118 під Парижем, водіїв спрямовують в об’їзд.

Протести проходять і в багатьох інших містах країни.

Причиною акцій став розгляд закону, анонсованого як проєкт для дерегуляції сільськогосподарської галузі і вже схваленого Сенатом. Проте у профспілці FNSEA заявляють, що з тексту прибрали багато положень, які мали призвести до позитивних змін.

Водночас біля аеропортів Парижа та у Марселі влаштували протест таксисти зі своїми вимогами, через що також очікують проблеми з рухом.

Минулого тижня протестували польські фермери – на знак протесту вони проїхали тракторами центром Щецина.

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