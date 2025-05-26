Французские аграрии съехались на тракторах в Париж

Французские фермеры начали анонсированный протест в столице и некоторых других городах страны, вызвав перебои с движением на дорогах.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 26 мая французские аграрии отправились на своих тракторах в Париж, чтобы протестовать под стенами парламента. Участники заявляют, что акция будет не однодневной.

#loicontraintes 🚨 mobilisations syndicales partout en Île-de-France. Mobilisations pour lever les entraves qui pèsent sur le métier d’agriculteurs pic.twitter.com/nGBpXcK4M4 – FDSEA Ile-de-France (@FDSEAIDF) May 26, 2025

Первые сельскохозяйственные машины приехали под стены Национальной ассамблеи уже в 8 утра, всего там ждут до 200 тракторов. Из-за акции нарушилось движение на трассе N118 под Парижем, водителей направляют в объезд.

Протесты проходят и во многих других городах страны.

Причиной акций стало рассмотрение закона, анонсированного как проект для дерегуляции сельскохозяйственной отрасли и уже одобренного Сенатом. Однако в профсоюзе FNSEA заявляют, что из текста убрали много положений, которые должны были привести к положительным изменениям.

В то же время возле аэропортов Парижа и в Марселе устроили протест таксисты со своими требованиями, из-за чего также ожидают проблемы с движением.

На прошлой неделе протестовали польские фермеры – в знак протеста они проехали тракторами по центру Щецина.

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