У Польщі почали розслідування через пошкодження будинків під час військових навчань

Військова поліція Польщі почала розслідування у зв’язку з інцидентом біля військового стрільбища, де кулі вилетіли за його межі і пошкодили цивільні будинки.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Військова поліція розпочала розслідування щодо створення прямої загрози для життя і здоров’я населення у зв’язку з інцидентом біля стрільбища в населеному пункті Августово, у Підляському воєводстві.

Інцидент стався ще минулого тижня, кулі, що вилетіли за межі стрільбища, пошкодили три цивільні будівлі.

За даними журналістів, в одному з житлових будинків за 3 км від полігону знайшли три кулі. На складі за кількасот метрів від полігону знайшли чотири сліди від влучання зі стрілецької зброї і три кулі, а на будівлях майстерні поруч – один слід влучання.

У рамках розслідування вилучили відеозапис тренувань у той день, усіх причетних допитали.

Як повідомляли, Польща підготувала відповідь на масштабні військові навчання Росії та Білорусі "Запад", які відбудуться у вересні.