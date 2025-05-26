В Польше начали расследование из-за повреждения домов во время военных учений

Военная полиция Польши начала расследование в связи с инцидентом возле военного стрельбища, где пули вылетели за его пределы и повредили гражданские дома.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Военная полиция начала расследование по созданию прямой угрозы для жизни и здоровья населения в связи с инцидентом у стрельбища в населенном пункте Августово, в Подляском воеводстве.

Инцидент произошел еще на прошлой неделе, пули, вылетевшие за пределы стрельбища, повредили три гражданских здания.

По данным журналистов, в одном из жилых домов в 3 км от полигона нашли три пули. На складе в нескольких сотнях метров от полигона нашли четыре следа от попадания из стрелкового оружия и три пули, а на зданиях мастерской рядом – один след попадания.

В рамках расследования изъяли видеозапись тренировок в тот день, всех причастных допросили.

Как сообщалось, Польша подготовила ответ на масштабные военные учения России и Беларуси "Запад", которые состоятся в сентябре.