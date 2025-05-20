У Франції швидкісний поїзд мало не зійшов з рейок через сильну грозу

У Франції швидкісний експрес Париж-Тулуза змушений був зупинитись на маршруті через раптове підтоплення колій і ледь не зійшов з рейок, у схожу ситуацію потрапив і зворотний рейс.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Ввечері 19 травня значну територію країни накрили зливи та грози з сильним вітром, внаслідок чого стались раптові підтоплення місцевості.

Експресу сполученням Париж-Тулуза з 508 пасажирами довелось зупинитися серед маршруту через те, що підтоплення розмили залізничний насип.

За словами однієї з пасажирок, у якийсь момент стало відчутно, що поїзд дуже хитає, а з вікна можна було бачити, що довкола стоїть вода. Врешті машиніст зупинився, побачивши, що рейки нестабільні і рух неможливий.

До поїзда викликали рятувальні служби. Упродовж майже двох годин, до першої години ночі, пасажирів евакуювали із заблокованого поїзда та розмістили на ніч у громадських приміщеннях найближчого містечка – з обіцянкою вранці довезти до Тулузи автобусами.

У схожу ситуацію потрапив зворотний рейс з Тулузи до Парижа – потяг теж став посеред поля, пасажирам довелося ночувати у найближчому місті і вранці повертатись назад у Тулузу.

Оператор залізниці SNCF повідомив, що на цій ділянці рух буде неможливим щонайменш кілька днів – що вплине на рейси також між Бордо і Тулузою.

Нагадаємо, на початку квітня у Чехії зійшов з рейок пасажирський поїзд, постраждали троє людей.

А у Німеччині ведуть розслідування щодо двох пенсіонерів через невдало спиляне дерево, що призвело до скасувань і затримань майже 400 поїздів.