Глава МЗС Туреччини зустрівся з Мединським у Москві
Новини — Понеділок, 26 травня 2025, 14:28 —
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан перебуває з візитом у Москві, під час якого у нього заплановані переговори, зокрема, про завершення війни в Україні.
Про це повідомило турецьке МЗС, пише "Європейська правда".
Згідно з повідомленням, Фідан вже зустрівся з очільником переговорної делегації РФ у Стамбулі Владіміром Мединським.
"Міністр Хакан Фідан зустрівся у Москві з радником президента Російської Федерації Владіміром Мединським", – йдеться у повідомленні.
Bakanımız @HakanFidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinsky ile Moskova'da görüştü. 🇹🇷🇷🇺 pic.twitter.com/72c938iCyA– T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 26, 2025
Також повідомляли, що під час візиту Фідан зустрінеться з лідером Росії Владіміром Путіним і міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим.
Нагадаємо, домовленість про великий обмін військовополоненими стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі, яка відбулася 16 травня вперше за більш ніж три роки.
Російську делегацію на переговорах тоді очолював Мединський.
Росіяни у Стамбулі висунули низку завідомо неприйнятних умов Україні.