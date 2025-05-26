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Глава МЗС Туреччини зустрівся з Мединським у Москві

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Новини — Понеділок, 26 травня 2025, 14:28 — Христина Бондарєва

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан перебуває з візитом у Москві, під час якого у нього заплановані переговори, зокрема, про завершення війни в Україні.

Про це повідомило турецьке МЗС, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, Фідан вже зустрівся з очільником переговорної делегації РФ у Стамбулі Владіміром Мединським.

"Міністр Хакан Фідан зустрівся у Москві з радником президента Російської Федерації Владіміром Мединським", – йдеться у повідомленні.

Також повідомляли, що під час візиту Фідан зустрінеться з лідером Росії Владіміром Путіним і міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим. 

Нагадаємо, домовленість про великий обмін військовополоненими стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі, яка відбулася 16 травня вперше за більш ніж три роки.

Російську делегацію на переговорах тоді очолював Мединський.

Росіяни у Стамбулі висунули низку завідомо неприйнятних умов Україні.

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Туреччина Росія
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