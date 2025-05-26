Глава МЗС Туреччини зустрівся з Мединським у Москві

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан перебуває з візитом у Москві, під час якого у нього заплановані переговори, зокрема, про завершення війни в Україні.

Про це повідомило турецьке МЗС, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, Фідан вже зустрівся з очільником переговорної делегації РФ у Стамбулі Владіміром Мединським.

"Міністр Хакан Фідан зустрівся у Москві з радником президента Російської Федерації Владіміром Мединським", – йдеться у повідомленні.

Bakanımız @HakanFidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinsky ile Moskova'da görüştü. 🇹🇷🇷🇺 pic.twitter.com/72c938iCyA – T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 26, 2025

Також повідомляли, що під час візиту Фідан зустрінеться з лідером Росії Владіміром Путіним і міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим.

Нагадаємо, домовленість про великий обмін військовополоненими стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі, яка відбулася 16 травня вперше за більш ніж три роки.

Російську делегацію на переговорах тоді очолював Мединський.

Росіяни у Стамбулі висунули низку завідомо неприйнятних умов Україні.