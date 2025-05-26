Глава МИД Турции встретился с Мединским в Москве
Глава МИД Турции Хакан Фидан находится с визитом в Москве, во время которого у него запланированы переговоры, в частности, о завершении войны в Украине.
Об этом сообщил турецкий МИД, пишет "Европейская правда".
Согласно сообщению, Фидан уже встретился с главой переговорной делегации РФ в Стамбуле Владимиром Мединским.
"Министр Хакан Фидан встретился в Москве с советником президента Российской Федерации Владимиром Мединским", – говорится в сообщении.
Bakanımız @HakanFidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinsky ile Moskova'da görüştü. 🇹🇷🇷🇺 pic.twitter.com/72c938iCyA– T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 26, 2025
Также сообщалось, что во время визита Фидан встретится с лидером России Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Напомним, договоренность о большом обмене военнопленными стала едва ли не единственным реальным результатом встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле, которая состоялась 16 мая впервые за более чем три года.
Российскую делегацию на переговорах тогда возглавлял Мединский.
Россияне в Стамбуле выдвинули ряд заведомо неприемлемых условий Украине.