Глава МИД Турции встретился с Мединским в Москве

Глава МИД Турции Хакан Фидан находится с визитом в Москве, во время которого у него запланированы переговоры, в частности, о завершении войны в Украине.

Об этом сообщил турецкий МИД, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, Фидан уже встретился с главой переговорной делегации РФ в Стамбуле Владимиром Мединским.

"Министр Хакан Фидан встретился в Москве с советником президента Российской Федерации Владимиром Мединским", – говорится в сообщении.

Bakanımız @HakanFidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinsky ile Moskova'da görüştü. 🇹🇷🇷🇺 pic.twitter.com/72c938iCyA – T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 26, 2025

Также сообщалось, что во время визита Фидан встретится с лидером России Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Напомним, договоренность о большом обмене военнопленными стала едва ли не единственным реальным результатом встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле, которая состоялась 16 мая впервые за более чем три года.

Российскую делегацию на переговорах тогда возглавлял Мединский.

Россияне в Стамбуле выдвинули ряд заведомо неприемлемых условий Украине.