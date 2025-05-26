Данія про удари РФ по Україні: "Вдень Путін говорить про переговори, а вночі бомбить"

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що нещодавні російські атаки на Україну доводять, що Москва не зацікавлена в мирі.

Про це вона заявила у понеділок, 26 травня, на зустрічі лідерів північних країн у Фінляндії, її цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Фредеріксен зазначила, що північні лідери домовилися про підтримку України стільки, скільки буде потрібно.

За її словами, в цю підтримку може входити військова допомога, інвестиції в оборонну промисловість України та співпрацю з українськими компаніями.

"Вдень Путін говорить про переговори, а вночі бомбить Україну", – додала вона.

25 травня президент США Дональд Трамп, засуджуючи останні російські обстріли України, заявив, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

А вже у ніч проти 26 травня окупанти завдали чергованого масованого повітряного удару по території України. Польща вирішила підняти в повітря винищувачі у відповідь на дії Росії.

У Кремлі пояснили висловлювання Трампа, який озвучив незадоволення наказами Путіна активізувати обстріли України в останні дні, "емоційним перевантаженням".