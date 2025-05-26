Дания об ударах РФ по Украине: "Днем Путин говорит о переговорах, а ночью бомбит"

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что недавние российские атаки на Украину доказывают, что Москва не заинтересована в мире.

Об этом она заявила в понедельник, 26 мая, на встрече лидеров северных стран в Финляндии, ее цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Фредериксен отметила, что северные лидеры договорились о поддержке Украины столько, сколько потребуется.

По ее словам, в эту поддержку может входить военная помощь, инвестиции в оборонную промышленность Украины и сотрудничество с украинскими компаниями.

"Днем Путин говорит о переговорах, а ночью бомбит Украину", – добавила она.

25 мая президент США Дональд Трамп, осуждая последние российские обстрелы Украины, заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

А уже в ночь на 26 мая оккупанты нанесли очередной массированный воздушный удар по территории Украины. Польша решила поднять в воздух истребители в ответ на действия России.

В Кремле объяснили высказывание Трампа, который озвучил недовольство приказами Путина активизировать обстрелы Украины в последние дни,"эмоциональной перегрузкой".