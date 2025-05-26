Глави МЗС України та Молдови домовилися співпрацювати для протидії гібридним загрозам РФ

Глави Міністерств закордонних справ України та Молдови – Андрій Сибіга та Міхай Попшой – домовилися співпрацювати для протидії спільним гібридним загрозам з боку Росії.

Про це повідомив Сибіга у Х, передає "Європейська правда".

Сибіга та Попшой зустрілися у Кишиневі. Там вони домовилися тісніше співпрацювати для протидії спільним гібридним загрозам з боку Росії.

Український міністр поінформував свого молдовського колегу про ситуацію на полі бою та останні масовані повітряні атаки Росії на Україну.

"Ці жорстокі удари демонструють, що Путін відкидає мирні зусилля й прагне лише війни, вбивств і руйнування", – наголосив український топдипломат.

Міністри обговорили, як міжнародна спільнота може змусити російський режим погодитися на негайне й безумовне припинення вогню.

Також вони обмінялися думками щодо спільного прогресу на шляху до вступу України та Молдови до ЄС.

Нагадаємо, влітку 2023 року Молдова оголосила про рішення вислати 45 співробітників російського посольства у Кишиневі.

Це відбулося після публікації розслідування, в ході якого журналісти нарахували на даху посольства РФ у Кишиневі 28 антен і тарілок, які російські спецслужби використовують для стеження за владою Молдови.

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