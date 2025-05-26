Главы МИД Украины и Молдовы договорились сотрудничать для противодействия гибридным угрозам РФ

Главы Министерств иностранных дел Украины и Молдовы – Андрей Сибига и Михай Попшой – договорились сотрудничать для противодействия общим гибридным угрозам со стороны России.

Об этом сообщил Сибига в Х, передает "Европейская правда".

Сибига и Попшой встретились в Кишиневе. Там они договорились теснее сотрудничать для противодействия общим гибридным угрозам со стороны России.

Украинский министр проинформировал своего молдовского коллегу о ситуации на поле боя и последних массированных воздушных атаках России на Украину.

"Эти жестокие удары демонстрируют, что Путин отвергает мирные усилия и стремится только к войне, убийствам и разрушениям", – подчеркнул украинский топ-дипломат.

Министры обсудили, как международное сообщество может заставить российский режим согласиться на немедленное и безусловное прекращение огня.

Также они обменялись мнениями относительно общего прогресса на пути к вступлению Украины и Молдовы в ЕС.

Напомним, летом 2023 года Молдова объявила о решении выслать 45 сотрудников российского посольства в Кишиневе.

Это произошло после публикации расследования, в ходе которого журналисты насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и тарелок, которые российские спецслужбы используют для слежки за властями Молдовы.

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