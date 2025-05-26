Швеція викличе посла Ізраїлю через ситуацію в секторі Гази

Міністерство закордонних справ Швеції викличе посла Ізраїлю в Стокгольмі, щоб висловити протест щодо відсутності гуманітарної допомоги для населення Гази.

Про це заявив у понеділок, 26 травня, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

У понеділок, 26 травня, Крістерссон заявив, що ЄС має запровадити санкції та чинити дипломатичний тиск на Ізраїль, аби допустити гуманітарну допомогу до сектора Гази, а також, що з огляду на ситуацію – його країна викличе посла Ізраїлю, щоб висловити протест.

"Ми були надзвичайно чіткими в цьому питанні – як самостійно, так і разом із багатьма іншими європейськими країнами. Тиск наразі зростає, без сумніву, і з дуже поважних причин", – зазначив він.

Ізраїль розпочав повітряну та наземну війну в Газі після перетину кордону бойовиками ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Минулого тижня, під зростаючим міжнародним тиском, ізраїльська влада дозволила невелику кількість допомоги в палестинський анклав, але кілька сотень вантажівок доставили лише мізерну частину їжі, необхідної для двох мільйонів людей, які перебувають під загрозою голоду після майже трьох місяців блокади.

Цього ж дня федеральний канцлер Німеччини розкритикував Ізраїль за поновлення наступу у секторі Гази, заявивши, що зараз мета цих дій викликає питання.

Минулого тижня у ЄС розкритикували Ізраїль за обстріл на Західному березі річки Йордан під час перебування у місті Дженін делегації дипломатів. Сили оборони Ізраїлю заявили, що дипломати відхилилися від затвердженого маршруту в "зоні активних бойових дій", тож ізраїльські військові "зробили попереджувальні постріли".

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас засудила обстріл, назвавши неприйнятними будь-які погрози в бік дипломатів, та закликала до розслідування і покарання відповідальних за інцидент. Фінляндія через це викликала для пояснень посла Ізраїлю.