Швеция вызовет посла Израиля из-за ситуации в секторе Газы

Министерство иностранных дел Швеции вызовет посла Израиля в Стокгольме, чтобы выразить протест относительно отсутствия гуманитарной помощи для населения Газы.

Об этом заявил в понедельник, 26 мая, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

В понедельник, 26 мая, Кристерссон заявил, что ЕС должен ввести санкции и оказать дипломатическое давление на Израиль, чтобы допустить гуманитарную помощь в сектор Газы, а также, что учитывая ситуацию – его страна вызовет посла Израиля, чтобы выразить протест.

"Мы были чрезвычайно четкими в этом вопросе – как самостоятельно, так и вместе со многими другими европейскими странами. Давление сейчас растет, без сомнения, и по очень уважительным причинам", – отметил он.

Израиль начал воздушную и наземную войну в Газе после пересечения границы боевиками ХАМАС 7 октября 2023 года.

На прошлой неделе, под растущим международным давлением, израильские власти разрешили небольшое количество помощи в палестинский анклав, но несколько сотен грузовиков доставили лишь мизерную часть пищи, необходимой для двух миллионов человек, находящихся под угрозой голода после почти трех месяцев блокады.

В этот же день федеральный канцлер Германии раскритиковал Израиль за возобновление наступления в секторе Газы, заявив, что сейчас цель этих действий вызывает вопросы.

На прошлой неделе в ЕС раскритиковали Израиль за обстрел на Западном берегу реки Иордан во время пребывания в городе Дженин делегации дипломатов. Силы обороны Израиля заявили, что дипломаты отклонились от утвержденного маршрута в "зоне активных боевых действий", поэтому израильские военные "сделали предупредительные выстрелы".

Главный дипломат ЕС Кая Каллас осудила обстрел, назвав неприемлемыми любые угрозы в сторону дипломатов, и призвала к расследованию и наказанию ответственных за инцидент. Финляндия из-за этого вызвала для объяснений посла Израиля.