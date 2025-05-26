Рютте засудив нещодавні атаки Росії проти цивільного населення України

Генеральний секретар Марк Рютте засудив нещодавні російські атаки проти України та підтримав "зусилля президента Трампа".

Про це він сказав на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Дейтоні, пише "Європейська правда".

Рютте заявив, що агресія Росії проти України має негайно припинитися та засудив "невибіркові" атаки проти цивільного населення.

"Я рішуче засуджую невибіркові атаки Росії на невинних цивільних протягом останніх 48 годин", – наголосив генсек НАТО.

Він акцентував, що повністю підтримуємо "термінові зусилля" американского президента Дональда Трампа щодо припинення бойових дій.

"НАТО й надалі надаватиме довгострокову підтримку Україні. І йдеться не про затягування війни, а про те, щоб Україна могла захистити себе зараз і запобігти будь-якій агресії в майбутньому", – додав Рютте.

За даними Повітряних сил Збройних Сил України, у ніч проти 24 травня росіяни запустили по Україні 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 250 ударних безпілотників.

У наступну ніч, проти 25 травня, Росія намагалася вдарити 367-ми засобами повітряного нападу, серед яких були балістичні, крилаті та керовані ракети, а також дрони. А у ніч проти 26 травня Росія запустила по Україні 364 засоби, серед яких були крилаті ракети та ударні дрони.

25 травня президент США Дональд Трамп, засуджуючи останні російські обстріли України, заявив, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

У Кремлі пояснили висловлювання Трампа, який озвучив незадоволення наказами Путіна активізувати обстріли України в останні дні, "емоційним перевантаженням".