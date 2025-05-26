Рютте осудил недавние атаки России против гражданского населения Украины

Генеральный секретарь Марк Рютте осудил недавние российские атаки против Украины и поддержал "усилия президента Трампа".

Об этом он сказал на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Дейтоне, пишет "Европейская правда".

Рютте заявил, что агрессия России против Украины должна немедленно прекратиться, и осудил "неизбирательные" атаки против гражданского населения.

"Я решительно осуждаю неизбирательные атаки России на невинных гражданских лиц в течение последних 48 часов", – подчеркнул генсек НАТО.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает "срочные усилия" американского президента Дональда Трампа по прекращению боевых действий.

"НАТО и в дальнейшем будет оказывать долгосрочную поддержку Украине. И речь идет не о затягивании войны, а о том, чтобы Украина могла защитить себя сейчас и предотвратить любую агрессию в будущем", – добавил Рютте.

По данным Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, в ночь на 24 мая россияне запустили по Украине 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 250 ударных беспилотников.

В следующую ночь, против 25 мая, Россия пыталась нанести удар 367 средствами воздушного нападения, среди которых были баллистические, крылатые и управляемые ракеты, а также дроны. А в ночь против 26 мая Россия запустила по Украине 364 средства, среди которых были крылатые ракеты и ударные дроны.

25 мая президент США Дональд Трамп, осуждая последние российские обстрелы Украины, заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

В Кремле объяснили высказывания Трампа, который озвучил недовольство приказами Путина активизировать обстрелы Украины в последние дни, "эмоциональной перегрузкой".