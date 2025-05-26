Сибига призвал НАТО к "сильным решениям" на саммите в Гааге

Министр иностранных дел Андрей Сибига выразил надежду, что члены Североатлантического Альянса усилят давление на Россию, чтобы наказать ее за воздушный террор Украины последних дней.

Об этом он сказал во время онлайн-выступления на Парламентской ассамблее НАТО в Детройте в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Сибига подчеркнул, что Украина считает важным представительство на саммите НАТО в Гааге и стремится стать частью его успеха – как через личное присутствие на высшем уровне, так и через "сильные решения" саммита.

Министр добавил, что членам Альянса на саммите важно послать четкие сигналы единства, силы и устойчивости, особенно на фоне усиленного воздушного террора Украины со стороны России.

"Прошлой ночью Россия провела комбинированную атаку, применив 364 ракеты и дроны – абсолютный рекорд террора. Это четкое подтверждение того, что Путин не стремится к миру. Он стремится только к войне, убийствам и разрушениям", – отметил он.

По словам главы МИД, НАТО должно применить все дипломатические, политические, экономические и военные рычаги, чтобы лишить Россию иллюзий о возможности выиграть войну.

"Усиление санкционного давления на Россию вместе с военной и финансовой поддержкой Украины будет правильным ответом на издевательства России над мирными инициативами", – считает Сибига.

Ранее стало известно, что из-за Трампа в НАТО готовят мини-декларацию саммита в Гааге – вероятно, без упоминания Украины.

Перед этим СМИ писали, что американская сторона якобы выступает против приглашения Зеленского на саммит НАТО. Государственный секретарь США Марко Рубио опроверг такую информацию.