Глава МЗС Німеччини відкинув критику РФ після зняття обмежень на далекобійні удари

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул заявив, що зняття з України обмежень на далекобійність ударів є закономірною відповіддю на посилення повітряного терору Росією.

Про це він сказав під час візиту до Лісабона в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на WDR.

У понеділок канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що від його країни, Франції, Великої Британії та США немає обмежень для України на дальність ударів.

У відповідь на це речник Кремля Дмитрій Пєсков сказав, що рішення про далекобійність ударів "достатньо небезпечне" і потенційно суперечить "нашим прагненням до політичного врегулювання".

Очільник зовнішньополітичного відомства Німеччини на це нагадав, що Владіміра Путіна кілька разів запрошували сісти за стіл переговорів, але він ці запрошення відхилив.

"Ми завжди чітко заявляли, що така поведінка не залишиться без наслідків", – додав Вадефул.

Водночас глава МЗС Німеччини на тлі спекуляцій про постачання Taurus повторив позицію федерального уряду, згідно з яким Берлін не буде оголошувати рішення щодо конкретних систем озброєння.

"Ми не дамо… Путіну можливості дізнатися, що ми конкретно робимо", – сказав міністр.

Зазначимо, у листопаді 2024 року колишній президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю по території РФ.

За даними ЗМІ, тоді йшлось про територію Курської області і рішення було задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї.