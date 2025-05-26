Глава МИД Германии отверг критику РФ после снятия ограничений на дальнобойные удары

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефул заявил, что снятие с Украины ограничений на дальность ударов является закономерным ответом на усиление воздушного террора со стороны России.

Об этом он сказал во время визита в Лиссабон в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на WDR.

В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что от его страны, Франции, Великобритании и США нет ограничений для Украины на дальность ударов.

В ответ на это спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что решение о дальности ударов "достаточно опасно" и потенциально противоречит "нашим стремлениям к политическому урегулированию".

Глава внешнеполитического ведомства Германии на это напомнил, что Владимира Путина несколько раз приглашали сесть за стол переговоров, но он эти приглашения отклонил.

"Мы всегда четко заявляли, что такое поведение не останется без последствий", – добавил Вадефул.

В то же время глава МИД Германии на фоне спекуляций о поставках Taurus повторил позицию федерального правительства, согласно которой Берлин не будет объявлять решение о конкретных системах вооружения.

"Мы не дадим... Путину возможности узнать, что мы конкретно делаем", – сказал министр.

Отметим, в ноябре 2024 года бывший президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие по территории РФ.

По данным СМИ, тогда речь шла о территории Курской области, и решение было задумано как реакция на привлечение в войну войск Северной Кореи.