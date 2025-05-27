Наїзд на футбольних фанатів у Ліверпулі: 27 людей у лікарні

Внаслідок наїзду на натовп футбольних фанатів в британському Ліверпулі було госпіталізовано 27 осіб, двоє з яких отримали серйозні поранення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Поліція повідомила, що заарештувала "53-річного білого британця з району Ліверпуля", який, на їхню думку, був водієм автомобіля, що скоїв наїзд на велику групу вболівальників, які святкували чемпіонство місцевого футбольного клубу.

фото АР

Двадцять людей отримали медичну допомогу на місці події. Співробітники швидкої допомоги повідомили, що з 27 госпіталізованих четверо були дітьми. Одна дитина та один дорослий були у важкому стані. Чотирьох людей, заблокованих під автомобілем, довелося звільняти пожежникам.

На відео в соціальних мережах видно, як людей підкидало в повітря, коли автомобіль наїжджав на глядачів.

At least 47 people were injured, including four children. Two, including a child, sustained serious injuries. A 53-year-old man was arrested at the scene and is believed to be the driver. The parade was celebrating Liverpool FC's Premier League title win. pic.twitter.com/QgXU23ppJM – $olaire (@SolaireWTS) May 27, 2025

Коли автомобіль зупинився, розлючені фанати скупчилися біля нього і почали бити вікна, а співробітники поліції втрутилися, щоб запобігти їхньому проникненню до водія.

"Ми вважаємо, що це був поодинокий інцидент, і наразі ми не розшукуємо нікого іншого у зв'язку з цим інцидентом. Інцидент не розглядається як тероризм", – заявила журналістам тимчасова заступниця начальника поліції Дженні Сімс.

У той час як більшість людей не працювали на весняних вихідних, сотні тисяч вболівальників зібралися, щоб подивитися, як команда та її співробітники проїжджали центром міста на автобусі з відкритим верхом, в якому перевозили трофей англійської Прем'єр-ліги.

Очевидець повідомив, що зіткнення сталося приблизно через 10 хвилин після того, як автобус з командою "Ліверпуля" проїхав повз нього.

Інцидент "кинув дуже темну тінь на те, що було радісним днем", – заявив у соціальних мережах лідер міської ради Ліверпуля Ліам Робінсон.

Поліція незвично швидко надала опис чоловіка, якого вони заарештували.

Дал Бабу, колишній головний суперінтендант лондонської поліції, сказав ВВС, що це було зроблено для того, щоб заспокоїти спекуляції в соціальних мережах про те, що цей епізод був ісламістським нападом.

Востаннє "Ліверпуль" вигравав трофей під час пандемії COVID, коли святкування були заборонені через локдаун.

"Мої думки з усіма пораненими і постраждалими", – сказав прем'єр-міністр Кір Стармер, назвавши події "жахливими" і повідомивши, що він отримує останню інформацію про них.

Команда заявила, що перебуває в прямому контакті з поліцією. "Наші думки і молитви з тими, хто постраждав від цього серйозного інциденту", – заявили в ФК "Ліверпуль".

На початку травня у Парижі після півфіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та "Арсеналом" (2:1) автомобіль протаранив кількох уболівальників, які святкували вихід французького клубу у фінал – авто потім знайшли спаленим.

Перед цим у німецькому місті Mercedes в'їхав у групу перехожих на пішохідному переході в напрямку зупинки трамвая, внаслідок цього постраждали загалом восьмеро людей, одна жінка пізніше загинула.