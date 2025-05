Наїзд на футбольних фанатів у Ліверпулі: 27 людей у лікарні

Внаслідок наїзду на натовп футбольних фанатів в британському Ліверпулі було госпіталізовано 27 осіб, двоє з яких отримали серйозні поранення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Поліція повідомила, що заарештувала "53-річного білого британця з району Ліверпуля", який, на їхню думку, був водієм автомобіля, що скоїв наїзд на велику групу вболівальників, які святкували чемпіонство місцевого футбольного клубу.

Двадцять людей отримали медичну допомогу на місці події. Співробітники швидкої допомоги повідомили, що з 27 госпіталізованих четверо були дітьми. Одна дитина та один дорослий були у важкому стані. Чотирьох людей, заблокованих під автомобілем, довелося звільняти пожежникам.

На відео в соціальних мережах видно, як людей підкидало в повітря, коли автомобіль наїжджав на глядачів.

At least 47 people were injured, including four children. Two, including a child, sustained serious injuries. A 53-year-old man was arrested at the scene and is believed to be the driver. The parade was celebrating Liverpool FC's Premier League title win. pic.twitter.com/QgXU23ppJM