Наезд на футбольных фанатов в Ливерпуле: 27 человек в больнице

В результате наезда на толпу футбольных фанатов в британском Ливерпуле были госпитализированы 27 человек, двое из которых получили серьезные ранения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Полиция сообщила, что арестовала "53-летнего белого британца из района Ливерпуля", который, по их мнению, был водителем автомобиля, совершившего наезд на большую группу болельщиков, праздновавших чемпионство местного футбольного клуба.

Двадцать человек получили медицинскую помощь на месте происшествия. Сотрудники скорой помощи сообщили, что из 27 госпитализированных четверо были детьми. Один ребенок и один взрослый были в тяжелом состоянии. Четырех человек, заблокированных под автомобилем, пришлось освобождать пожарным.

На видео в социальных сетях видно, как людей подбрасывало в воздух, когда автомобиль наезжал на зрителей.

At least 47 people were injured, including four children. Two, including a child, sustained serious injuries. A 53-year-old man was arrested at the scene and is believed to be the driver. The parade was celebrating Liverpool FC's Premier League title win. pic.twitter.com/QgXU23ppJM – $olaire (@SolaireWTS) May 27, 2025

Когда автомобиль остановился, разъяренные фанаты скопились возле него и начали бить окна, а сотрудники милиции вмешались, чтобы предотвратить их проникновение к водителю.

"Мы считаем, что это был единичный инцидент, и пока мы не разыскиваем никого другого в связи с этим инцидентом. Инцидент не рассматривается как терроризм", – заявила журналистам временный заместитель начальника полиции Дженни Симс.

В то время как большинство людей не работали на весенних выходных, сотни тысяч болельщиков собрались, чтобы посмотреть, как команда и ее сотрудники проезжали по центру города на автобусе с открытым верхом, в котором перевозили трофей Премьер-лиги.

Очевидец сообщил, что столкновение произошло примерно через 10 минут после того, как автобус с командой "Ливерпуля" проехал мимо него.

Инцидент "бросил очень темную тень на то, что было радостным днем", – заявил в социальных сетях лидер городского совета Ливерпуля Лиам Робинсон.

Полиция необычно быстро предоставила описание мужчины, которого они арестовали.

Дал Бабу, бывший главный суперинтендант лондонской полиции, сказал ВВС, что это было сделано для того, чтобы успокоить спекуляции в социальных сетях о том, что этот эпизод был исламистским нападением.

Последний раз "Ливерпуль" выигрывал трофей во время пандемии COVID, когда празднования были запрещены из-за локдауна.

"Мои мысли со всеми ранеными и пострадавшими", – сказал премьер-министр Кир Стармер, назвав события "ужасными" и сообщив, что он получает последнюю информацию о них.

Команда заявила, что находится в прямом контакте с полицией. "Наши мысли и молитвы с теми, кто пострадал от этого серьезного инцидента", – заявили в ФК "Ливерпуль".

В начале мая в Париже после полуфинала Лиги чемпионов между ПСЖ и "Арсеналом" (2:1) автомобиль протаранил нескольких болельщиков, которые праздновали выход французского клуба в финал – авто потом нашли сожженным.

Перед этим в немецком городе Mercedes въехал в группу прохожих на пешеходном переходе в направлении остановки трамвая, в результате этого пострадали всего восемь человек, одна женщина позже погибла.