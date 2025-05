Наезд на футбольных фанатов в Ливерпуле: 27 человек в больнице

В результате наезда на толпу футбольных фанатов в британском Ливерпуле были госпитализированы 27 человек, двое из которых получили серьезные ранения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Полиция сообщила, что арестовала "53-летнего белого британца из района Ливерпуля", который, по их мнению, был водителем автомобиля, совершившего наезд на большую группу болельщиков, праздновавших чемпионство местного футбольного клуба.

Двадцать человек получили медицинскую помощь на месте происшествия. Сотрудники скорой помощи сообщили, что из 27 госпитализированных четверо были детьми. Один ребенок и один взрослый были в тяжелом состоянии. Четырех человек, заблокированных под автомобилем, пришлось освобождать пожарным.

На видео в социальных сетях видно, как людей подбрасывало в воздух, когда автомобиль наезжал на зрителей.

