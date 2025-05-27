У Греції ексміністру загрожує розслідування через смертельну залізничну катастрофу

Керівна партія Греції "Нова демократія" протягом декількох днів подасть до парламенту запит на проведення розслідування щодо колишнього міністра транспорту Костаса Караманліса у зв'язку зі смертельною залізничною катастрофою в Темпе.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

За словами урядовців, пропозиція щодо розслідування буде зосереджена виключно на Караманлісі і не стосуватиметься колишнього міністра від СІРІЗА Христоса Спірциса, щодо якого, за словами урядовців, минув термін давності.

Керівна партія стверджує, що включення Спірциса слугуватиме "комунікаційним цілям, а не суттєвим".

"Головне питання в цій справі – пролити світло, а не вступати в шквал партійних протистоянь", – заявило журналістам джерело в уряді, підкресливши, що уряд "не буде перешкоджати правосуддю".

Пропоновані звинувачення проти Караманліса будуть на рівні проступку, оскільки уряд повністю відокремлює відповідальність за безпеку на залізниці від міністра, стверджуючи, що вона підпадає під юрисдикцію Управління з регулювання залізничного транспорту.

Тим часом опозиційні партії СІРІЗА та "Нові ліві" проводять фінальні переговори щодо власної пропозиції про спільне розслідування, які мають завершитися до кінця тижня.

У СІРІЗА тривають внутрішні дебати щодо того, чи включати прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса до запиту на розслідування.

Деякі партійні посадовці виступають за те, щоб зосередитися на отриманні необхідних підписів, а не на символічних жестах.

Критика на адресу уряду щодо реагування на залізничну катастрофу, що сталася в лютому 2023 року в Темпе, посилилася за останні кілька тижнів після другої річниці катастрофи, в результаті якої загинуло 57 переважно молодих людей, які поверталися до університетських занять після державних вихідних.

Аварія викрила серйозні недоліки в залізничній системі Греції, в тому числі в системах безпеки, і викликала масові протести проти уряду, очолювані родичами загиблих. Критики звинувачують владу в тому, що вона не взяла на себе політичну відповідальність за катастрофу і не притягнула до відповідальності вищих посадових осіб.