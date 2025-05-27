В Греции экс-министру грозит расследование из-за смертельной железнодорожной катастрофы

Правящая партия Греции "Новая демократия" в течение нескольких дней подаст в парламент запрос на проведение расследования в отношении бывшего министра транспорта Костаса Караманлиса в связи со смертельной железнодорожной катастрофой в Темпе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

По словам чиновников, предложение по расследованию будет сосредоточено исключительно на Караманлисе и не будет касаться бывшего министра от СИРИЗА Христоса Спирциса, в отношении которого, по словам чиновников, истек срок давности.

Правящая партия утверждает, что включение Спирциса будет служить "коммуникационным целям, а не существенным".

"Главный вопрос в этом деле – пролить свет, а не вступать в шквал партийных противостояний", – заявил журналистам источник в правительстве, подчеркнув, что правительство "не будет препятствовать правосудию".

Предлагаемые обвинения против Караманлиса будут на уровне проступка, поскольку правительство полностью отделяет ответственность за безопасность на железной дороге от министра, утверждая, что она подпадает под юрисдикцию Управления по регулированию железнодорожного транспорта.

Тем временем оппозиционные партии СИРИЗА и "Новые левые" проводят финальные переговоры по собственному предложению о совместном расследовании, которые должны завершиться до конца недели.

В СИРИЗА продолжаются внутренние дебаты относительно того, включать ли премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в запрос на расследование.

Некоторые партийные чиновники выступают за то, чтобы сосредоточиться на получении необходимых подписей, а не на символических жестах.

Критика в адрес правительства по реагированию на железнодорожную катастрофу, произошедшую в феврале 2023 года в Темпе, усилилась за последние несколько недель после второй годовщины катастрофы, в результате которой погибли 57 преимущественно молодых людей, которые возвращались к университетским занятиям после государственных выходных.

Авария вскрыла серьезные недостатки в железнодорожной системе Греции, в том числе в системах безопасности, и вызвала массовые протесты против правительства, возглавляемые родственниками погибших. Критики обвиняют власти в том, что они не взяли на себя политическую ответственность за катастрофу и не привлекли к ответственности высших должностных лиц.