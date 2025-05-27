Глава МИД Турции в Москве обсудил с Путиным Украину
Новости — Вторник, 27 мая 2025, 09:51 —
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 26 мая встретился в Москве с лидером РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщило турецкое государственное агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".
Согласно информации из дипломатических источников, встреча началась в понедельник в 19.30 по местному времени и длилась около часа.
Во встрече также принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"В ходе встречи обсуждались недавние усилия, направленные на прекращение войны между Украиной и Россией, а также развитие событий после переговоров, состоявшихся 16 мая в Стамбуле", – говорится в сообщении.
Стороны также обменялись мнениями по вопросам экономики и энергетики.
Кроме того, Фидан в понедельник встретился с помощником Путина Владимиром Мединским, который возглавлял российскую делегацию на переговорах в Стамбуле.
Напомним, россияне в Стамбуле выдвинули ряд заведомо неприемлемых условий Украине.
Договоренность о крупном обмене военнопленными стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Стамбуле.