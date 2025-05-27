Глава МИД Турции в Москве обсудил с Путиным Украину

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 26 мая встретился в Москве с лидером РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщило турецкое государственное агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Согласно информации из дипломатических источников, встреча началась в понедельник в 19.30 по местному времени и длилась около часа.

фото: anadolu

Во встрече также принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"В ходе встречи обсуждались недавние усилия, направленные на прекращение войны между Украиной и Россией, а также развитие событий после переговоров, состоявшихся 16 мая в Стамбуле", – говорится в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам экономики и энергетики.

Кроме того, Фидан в понедельник встретился с помощником Путина Владимиром Мединским, который возглавлял российскую делегацию на переговорах в Стамбуле.

Напомним, россияне в Стамбуле выдвинули ряд заведомо неприемлемых условий Украине.

Договоренность о крупном обмене военнопленными стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Стамбуле.