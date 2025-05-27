Президент Литви назвав висловлювання Трампа про Путіна "адекватним і сильним"

Після того, як президент Сполучених Штатів Америки назвав Владіміра Путіна "збожеволілим" через останні здійснені Росією атаки на Україну, президент Литви Гітанас Науседа сказав, що заява Дональда Трампа є сильною і адекватною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

"Це сильна заява, це абсолютно адекватна заява, тому що нам це було ясно задовго до цього. Що ж, президент дійшов такого висновку, і, судячи з усього, Путін останнім часом надав для цього безліч підстав", – заявив Науседа.

За його словами, Росія гарячково цілиться по військовій інфраструктурі та цивільному населенню України, намагаючись завдати країні якомога більшої шкоди.

Однак президент Литви підкреслив, що така поведінка російського лідера лише ще більше налаштовує проти нього країни світу.

"У такий спосіб Путін налаштовує проти себе весь світ і, безумовно, заслуговує на набагато жорсткіші санкції, ніж ті, що наразі до нього застосовуються", – заявив президент.

"Я дуже сподіваюся, що колеги в Євросоюзі зрозуміють, що 17-й пакет санкцій – це всього лише сигнал, і ми повинні підготувати 18-й пакет санкцій, який дійсно стане коктейлем Молотова", – додав Науседа.

Однак, незважаючи на заяви Трампа про Путіна, президент Литви сказав, що не може гарантувати, що очільник США вживе більш жорстких заходів для тиску на Росію.

"Я не можу цього гарантувати, тому що не можу оцінювати плани президента Трампа. Просто в деяких випадках він реагує різко, в інших випадках ми можемо іноді знизувати плечима і дивуватися, чому раптом такий позитивний тон", – сказав Науседа.

Президент також висловив сподівання, що жорстокі атаки Москви на українські міста і мирних жителів спонукають ЄС вжити жорсткіших заходів і що обговорення про те, що робити, перейдуть до дій.

"Головне, щоб ці обговорення приводили до результатів. Чесно кажучи, розмови вже набридли, швидше потрібні дії", – наголосив глава держави.

25 травня президент США Дональд Трамп, засуджуючи останні російські обстріли України, заявив, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

У Кремлі пояснили висловлювання Трампа, який озвучив незадоволення наказами Путіна активізувати обстріли України в останні дні, "емоційним перевантаженням".