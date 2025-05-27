Президент Литвы назвал высказывание Трампа о Путине "адекватным и сильным"

После того, как президент Соединенных Штатов Америки назвал Владимира Путина "сумасшедшим" из-за последних совершенных Россией атак на Украину, президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что заявление Дональда Трампа является сильным и адекватным.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

"Это сильное заявление, это абсолютно адекватное заявление, потому что нам это было ясно задолго до этого. Что ж, президент пришел к такому выводу, и, судя по всему, Путин в последнее время предоставил для этого множество оснований", – заявил Науседа.

По его словам, Россия лихорадочно целится по военной инфраструктуре и гражданскому населению Украины, пытаясь нанести стране как можно больший ущерб.

Однако президент Литвы подчеркнул, что такое поведение российского лидера лишь еще больше настраивает против него страны мира.

"Таким образом Путин настраивает против себя весь мир и, безусловно, заслуживает гораздо более жестких санкций, чем те, что сейчас к нему применяются", – заявил президент.

"Я очень надеюсь, что коллеги в Евросоюзе поймут, что 17-й пакет санкций – это всего лишь сигнал, и мы должны подготовить 18-й пакет санкций, который действительно станет коктейлем Молотова", – добавил Науседа.

Однако, несмотря на заявления Трампа о Путине, президент Литвы сказал, что не может гарантировать, что глава США примет более жесткие меры для давления на Россию.

"Я не могу этого гарантировать, потому что не могу оценивать планы президента Трампа. Просто в некоторых случаях он реагирует резко, в других случаях мы можем иногда пожимать плечами и удивляться, почему вдруг такой позитивный тон", – сказал Науседа.

Президент также выразил надежду, что жестокие атаки Москвы на украинские города и мирных жителей побудят ЕС принять более жесткие меры и что обсуждения о том, что делать, перейдут к действиям.

"Главное, чтобы эти обсуждения приводили к результатам. Честно говоря, разговоры уже надоели, скорее нужны действия", – подчеркнул глава государства.

25 мая президент США Дональд Трамп, осуждая последние российские обстрелы Украины, заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

В Кремле объяснили высказывание Трампа, который озвучил недовольство приказами Путина активизировать обстрелы Украины в последние дни,"эмоциональным перегрузом".