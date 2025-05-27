В Латвии считают, что шантаж мигрантами со стороны Беларуси может продолжаться еще несколько лет

Давление нелегальных мигрантов, идущих из Беларуси и России, может продолжаться еще несколько лет.

Об этом заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении начальник Государственной пограничной охраны, генерал Гунтис Пуятс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Пуятс отметил, что апрель и май были для Госпогранохраны очень напряженными месяцами, поскольку ежедневно фиксировали около 70 случаев незаконного пересечения границы, то есть от 1500 до 2000 в месяц.

По словам главы Госпогранохраны, сейчас вызовов больше, чем год назад, и он не ожидает снижения потока нелегальных мигрантов ни летом, ни в ближайшие годы.

В таких условиях очевидно, что правительство продлит особый режим безопасности в пограничной зоне с Беларусью, и не исключено, что придется даже рассматривать возможность введения более жестких мер, заявил Пуятс.

Пуятс сообщил, что в апреле этого года произошло четыре серьезных инцидента, когда нелегальные мигранты отказались подчиниться требованиям пограничников, и для их задержания пришлось применять оружие. Сами мигранты оружие пока не использовали, однако оказывали физическое сопротивление.

Глава Госпогранохраны добавил, что значительное количество мигрантов все же попадает в Латвию, и поэтому центры временного задержания сейчас переполнены и достигли предела своей вместимости.

В этом году было задержано 19 перевозчиков нелегальных мигрантов, среди которых мало граждан и неграждан Латвии.

В свою очередь в этом году в страну легально въезжает больше граждан Узбекистана, чем в предыдущие годы. У многих из них обнаруживают поддельные въездные документы, а у части позже фиксируют нарушения правил пребывания в стране.

Ранее правительство Латвии продлило режим усиленных мер безопасности на границе с Беларусью до 30 июня 2025 года в связи с наплывом нелегальных мигрантов.

В марте Латвия по этой же причине приняла решение о частичном закрытии пограничных пунктов "Патерниеки" на границе с Беларусью в Краславском крае и пунктов "Гребнево" и "Терехово" на границе с Россией в Лудзенском крае.

Соседняя Литва вслед за Польшей может приостановить право на убежище, чтобы противодействовать инструментализованному использованию миграции.