Армія Литви посилила свою ППО ракетами Bolide

Литовська армія 26 травня отримала ракети типу Bolide для посилення своєї протиповітряної оборони.

Про це повідомило у вівторок Міністерство оборони Литви, передає "Європейська правда".

Отримані ракети призначені для переносного зенітного ракетного комплексу малої дальності RBS-70. Ці ракети були придбані у шведської компанії SAAB Dynamics AB, їхня вартість становить 2 млн євро.

"Дане придбання є одним із кроків з розширення можливостей протиповітряної оборони Литви. Ракети Bolide адаптовані для зенітних ракетних комплексів RBS-70, які, крім інших характеристик, повністю стійкі до механічних та електромагнітних перешкод", – цитується в повідомленні міністерка оборони Довіле Шакалієне.

За даними міністерства, ракети типу Bolide здатні ефективно вражати повітряні цілі на відстані до 9 кілометрів і пробивати броню товщиною до 200 мм.

Контракт зі шведською компанією SAAB Dynamics AB на придбання ракет типу Bolide і MK-2 для зенітного ракетного комплексу малої дальності RBS-70 був підписаний восени 2022 року. Загальна вартість ракет Bolide становить близько 34 млн євро.

Як повідомлялося, Литва має намір придбати у Норвегії військові кораблі, здатні виконувати різні функції.

Перед цим шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що Фінляндія, Норвегія, Швеція і Литва планують спільно закупити сотні бойових машин CV90.

Крістерссон тоді говорив, що йдеться про "сотні одиниць" техніки, а відповідний меморандум про наміри мають підписати навесні 2025 року.

Після цього литовський прем'єр-міністр Гінтаутас Палуцкас заявив, що близько третини шведських бойових машин піхоти CV90, які закуповуватимуть ці країни, планують збирати в Литві.