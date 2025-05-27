Президент Литви розкритикував проєкт про репродуктивне здоров'я, де йдеться і про аборти

Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував проєкт закону про репродуктивне здоров’я, де йдеться у тому числі про покриття страхуванням витрат на аборт.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Науседа заявив у телеефірі, що деякі пропозиції соціал-демократів щодо політики у сфері репродуктивного здоров’я розходяться з його цінностями.

"Для мене дивно, що у законі про репродуктивне здоров’я якраз найменше йдеться про репродукцію. Там про те, як забезпечити, щоб її не відбувалося – щоб якнайбільше спростити аборт, зробивши його безкоштовним, за кошти фонду страхування у сфері охорони здоров’я, та про безкоштовну контрацепцію", – сказав президент.

Ініціаторка проєкту, депутатка соціал-демократів Біруте Весайте у відповідь заявила, що не президент має вирішувати, як жінкам вчиняти зі своїм тілом, та що загалом там не йдеться про якісь революційні зміни.

"Проєкт не дуже відрізняється від того, що ми маємо зараз. Єдина різниця – щоб контрацепція і переривання вагітності могли компенсуватися з фонду страхування здоров’я. І я хотіла б обговорити з президентом, що він думає про репродуктивні права жінок як складову прав людини", – відреагувала вона.

Нагадаємо, Сейм почав розгляд проєкту у травні, проєкт одразу викликав багато суперечок.

Окрім згаданих положень про покриття страхуванням абортів і контрацепції, там йдеться про те, щоб вагітна жінка після консультації зі своїм лікарем могла завчасно обрати, як саме народжувати, які знеболювальні засоби можуть використовуватися та людину, яка буде їй моральною підтримкою під час пологів.

Крім того, пропонують гарантувати право на психологічні консультації і пренатальну діагностику, у тому числі щодо ризиків пари народити дитину з серйозними генетичними вадами.

Деякі критики нововведень щодо покриття страхуванням абортів і контрацепції наполягають, що це надмірність та що ці кошти краще спрямувати на пацієнтів з онкологічними захворюваннями, або на медичні витрати для пар, які не можуть зачати дитину у природний спосіб.

Нагадаємо, у Німеччині схвалили безкоштовну екстрену контрацепцію для жертв зґвалтування.