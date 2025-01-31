Бундестаг проголосував за безкоштовну екстрену контрацепцію для жертв зґвалтування

У майбутньому у Німеччині протизаплідні таблетки будуть безкоштовними для всіх жінок, які мають обов'язкове медичне страхування, якщо є докази насильства або зґвалтування.

Бундестаг ухвалив таке рішення у ніч проти п'ятниці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Соціал-демократична партія Німеччини та "Зелені" вже давно виступають за безкоштовне надання екстреної контрацепції. У 2024 році комісія з репродуктивних прав, створена урядом, рекомендувала зробити доступ до контрацептивів безкоштовним, щоб запобігти небажаній вагітності, особливо "в сексуально активній групі людей старше 22 років".

Тим не менш, правове регулювання знайшло своє місце лише в Законі про зміцнення охорони здоров'я, який нині прийнятий спільно з Вільною демократичною партією, через поправку, запропоновану двома парламентськими групами.

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Досі витрати на таблетки після зґвалтування регулярно покривалися лише у випадку, якщо жертвам було менше 22 років.

Німкеня Гудрун Штіфтер ініціювала дебати про покриття витрат на протизаплідні таблетки після того, як сама стала жертвою зґвалтування і була змушена самостійно оплачувати вартість екстреної контрацепції. У 2021 році Штіфтер подала петицію до парламенту землі Баварія з вимогою покрити витрати. У лютому 2022 року парламент землі рекомендував уряду Баварії працювати на федеральному рівні над скасуванням вікового цензу в Соціальному кодексі, якщо є докази зґвалтування.

У четвер Штіфтер приїхала до Берліна, щоб бути присутньою на пленарному засіданні, де було прийнято це рішення. Вона спостерігала за тим, як о пів на першу ночі на пленарному засіданні розглядався Закон про зміцнення охорони здоров'я. "Я рада, що мої зусилля принесли свої плоди і що жертвам злочинів більше не доведеться самим платити за таблетки, які приймають вранці", – сказала Штіфтер.

Як повідомлялося, кількість підліткових абортів у Фінляндії знизилася на 66% у період між 2000 та 2023 роком, що пояснюють доступом до безкоштовних контрацептивів для підлітків та обов'язковим статевим вихованням у школах.

У квітні 2024 року депутати Європарламенту підтримали резолюцію із закликом до Ради Євросоюзу додати питання сексуального та репродуктивного здоров'я і право на безпечний і легальний аборт до Хартії основних прав ЄС.