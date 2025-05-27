Президент Литвы раскритиковал проект о репродуктивном здоровье, где говорится и об абортах

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал некоторые положения проекта закона о репродуктивном здоровье, где говорится в том числе о покрытии страхованием расходов на аборт.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Науседа заявил в телеэфире, что некоторые предложения социал-демократов по политике в сфере репродуктивного здоровья расходятся с его ценностями.

"Для меня странно, что в законе о репродуктивном здоровье как раз меньше всего говорится о репродукции. Там о том, как обеспечить, чтобы ее не происходило – чтобы как можно больше упростить аборт, сделав его бесплатным, за счет фонда страхования в сфере здравоохранения, и о бесплатной контрацепции", – сказал президент.

Инициатор проекта, депутат социал-демократов Бируте Весайте в ответ заявила, что не президент должен решать, как женщинам поступать со своим телом, и что в целом там речь не идет о каких-то революционных изменениях.

"Проект не очень отличается от того, что мы имеем сейчас. Единственная разница – чтобы контрацепция и прерывание беременности могли компенсироваться из фонда страхования здоровья. И я хотела бы обсудить с президентом, что он думает о репродуктивных правах женщин как составляющей прав человека", – отреагировала она.

Напомним, Сейм начал рассмотрение проекта в мае, он сразу вызвал много споров.

Кроме упомянутых положений о покрытии страхованием абортов и контрацепции, там говорится о том, чтобы беременная женщина после консультации со своим врачом могла заблаговременно выбрать, как именно рожать, какие обезболивающие средства могут использоваться и человека, который будет ей моральной поддержкой во время родов. Кроме того, предлагают гарантировать право на психологические консультации и пренатальную диагностику, в том числе относительно рисков пары родить ребенка с серьезными генетическими пороками.

Некоторые критики нововведений по покрытию страхованием абортов и контрацепции настаивают, что это избыточность и что эти средства лучше направить на пациентов с онкологическими заболеваниями, или на медицинские расходы для пар, которые не могут зачать ребенка естественным путем.

Напомним, в Германии одобрили бесплатную экстренную контрацепцию для жертв изнасилования.