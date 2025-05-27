Европол ликвидировал сеть контрабанды кокаина из Колумбии в Бельгию

Полиция ликвидировала сеть контрабанды кокаина, которая перевозила пасту коки из Колумбии в Бельгию.

Об этом сообщило во вторник, 27 мая, Европейское полицейское управление, которое цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

По данным Европола, в результате операции было арестовано 14 человек: 11 – в Бельгии, два – в Германии и один – в Италии.

"Сетью руководила итальянская семья, которая поддерживала связь с поставщиками в Колумбии и химиками в Бельгии. Они импортировали большие объемы пасты коки, поступавшей из Колумбии в европейские порты", – заявили в Европоле.

Там также отметили, что вещество хранили на складах в Бельгии, которые использовались как лаборатории.

Аресты произошли на фоне попыток Бельгии справиться с ростом уровня насильственной преступности, которая часто связана с конфликтами между конкурирующими наркокартелями.

В середине апреля в Польше задержали контейнер, прибывший на судне из Канады, в котором между экологическими деревянными напольными панелями обнаружили наркотики стоимостью 20 млн злотых (около $5,2 млн).

А 19 мая сигнализация, сработавшая при попытке проникновения грабителей в один из домов шведского города Мальме, помогла полиции обнаружить одну из крупнейших партий кокаина.