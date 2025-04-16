У Польщі в контейнері з Канади серед підлогових панелей знайшли наркотики на $5 млн

У Польщі затримали контейнер, який прибув на судні з Канади, у якому між екологічними дерев’яними підлоговими панелями виявили наркотики вартістю 20 млн злотих (близько $5,2 млн).

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Співробітники польської Національної податкової адміністрації затримали контейнер, що прибув до Гданська на судні з Канади.

Як свідчать документи, в контейнері мали бути екологічні дерев’яні підлогові панелі, однак польська влада виявила між ними наркотики вартістю 20 млн злотих (близько $5,2 млн).

Фото: RMF24

Співробітники Поморського митно-податкового управління в Гдині провели огляд контейнера. Згідно з декларацією, вмістом контейнера мали бути дерев’яні екологічно чисті підлогові панелі, а одержувачем – польська компанія. Контейнер був просканований за допомогою рентгену, після чого направлений на детальну перевірку.

За першим шаром легального товару офіцери виявили палети з коробками, які містили пластикові пакети з рослинною речовиною. Наркотест підтвердив, що це була марихуана. У результаті дій служб було вилучено майже тонну марихуани.

Нещодавно писали, що у кількох супермаркетах у Нідерландах виявили пакунки з наркотиками у вантажах бананів, що прибули до магазинів.

Це не перші подібні випадки у європейських супермаркетах – так, у німецьких магазинах минулого року знайшли схований серед бананів кокаїн на 7 млн євро.

Наркотики можуть потрапляти з бананами у магазини через те, що наркоторговці нерідко переправляють свій вантаж до Європи у контейнерах з бананами, а потім місцеві учасники мережі забирають для подальшого збуту.