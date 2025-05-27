Чоловіка з Канади засудили до 2 років в'язниці за крадіжку відомого фото Черчилля

У Канаді чоловіка засудили до двох років позбавлення волі за викрадення оригіналу фотографії прем’єра Британії Вінстона Черчилля, відомої як "Ревучий лев".

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Чоловік на ім’я Джеффрі Вуд визнав, що вкрав оригінал фото Черчилля з готелю Оттави Château Laurier та замінив його підробкою.

Йдеться про фотографію авторства Юсуфа Карша, зроблену у 1941 році невдовзі після виступу Черчилля у парламенті Канади. Фото стало легендарним та опинилося на 5-фунтовій банкноті Сполученого Королівства.

Як з’ясувалось, оригінал був вкрадений ще у різдвяний період 2021 року. Персонал готелю виявив підміну оригіналу лише у серпні 2022 року.

Вкрадене фото знайшлося в Італії – у колекції приватного покупця з Генуї, який, за його словами, не знав, що купує крадене.

Вуд стверджував, що наважився на крадіжку, щоб здобути гроші на лікування для брата.

Його засудили до двох років позбавлення волі, покарання він відбуватиме у провінційній пенітенціарній установі. Адвокат вважає, що вирок невиправдано суворий, оскільки до того його підзахисний не мав проблем із законом.

Нещодавно британця засудили за участь у крадіжці золотого унітазу з будинку Черчилля.

Тим часом у Нідерландах триває розслідування резонансної крадіжки з музею стародавніх румунських артефактів, переданих туди на тимчасову експозицію. За даними ЗМІ, слідство підозрює, що викрадення замовили з Румунії.