Мужчину из Канады приговорили к двум годам тюрьмы за кражу известного фото Черчилля

В Канаде мужчину приговорили к двум годам лишения свободы за похищение оригинала фотографии премьера Великобритании Уинстона Черчилля, известной как "Ревущий лев".

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Мужчина по имени Джеффри Вуд признал, что украл оригинал фото Черчилля из отеля Оттавы Château Laurier и заменил его подделкой.

Речь идет о фотографии авторства Юсуфа Карша, сделанной в 1941 году вскоре после выступления Черчилля в парламенте Канады. Фото стало легендарным и оказалось на 5-фунтовой банкноте Соединенного Королевства.

Как выяснилось, оригинал был украден еще в рождественский период 2021 года. Персонал отеля обнаружил подмену оригинала только в августе 2022 года.

Украденное фото нашлось в Италии – в коллекции частного покупателя из Генуи, который, по его словам, не знал, что покупает краденое.

Вуд утверждал, что решился на кражу, чтобы получить деньги на лечение для брата.

Его приговорили к двум годам лишения свободы, наказание он будет отбывать в провинциальном пенитенциарном учреждении. Адвокат считает, что приговор неоправданно суров, поскольку до этого его подзащитный не имел проблем с законом.

Недавно британца осудили за участие в краже золотого унитаза из дома Черчилля.

Тем временем в Нидерландах продолжается расследование резонансной кражи из музея древних румынских артефактов, переданных туда на временную экспозицию. По данным СМИ, следствие подозревает, что похищение заказали из Румынии.